Новый посол Армении в РФ намерен способствовать налаживанию отношений двух стран

Новый посол Армении в РФ Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана, чтобы привести их в удовлетворительное состояние.

Новый посол Армении в РФ Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана, чтобы привести их в удовлетворительное состояние.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Я приехал, чтобы в это неспокойное время попытаться приложить свои усилия и наладить армяно-российские отношения, привести их в то состояние, которое будет удовлетворительным для нас... Мы должны предпринимать такие действия, чтобы народы жили спокойно, в безопасности и процветании", - сказал Арсенян.

Напомним, что 15 августа стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Арсеняна, который был депутатом парламента от фракции премьер-министра Никола Пашиняна, послом в России. 11 сентября замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял у Арсеняна копии верительных грамот.