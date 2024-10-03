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Новый посол Армении в РФ намерен способствовать налаживанию отношений двух стран

Новый посол Армении в РФ намерен способствовать налаживанию отношений двух стран Новый посол Армении в РФ Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана, чтобы привести их в удовлетворительное состояние.
В регионе
3 октября 2024 г. 18:15
Новый посол Армении в РФ намерен способствовать налаживанию отношений двух стран

Новый посол Армении в РФ Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана, чтобы привести их в удовлетворительное состояние.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Я приехал, чтобы в это неспокойное время попытаться приложить свои усилия и наладить армяно-российские отношения, привести их в то состояние, которое будет удовлетворительным для нас... Мы должны предпринимать такие действия, чтобы народы жили спокойно, в безопасности и процветании", - сказал Арсенян.

Напомним, что 15 августа стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Арсеняна, который был депутатом парламента от фракции премьер-министра Никола Пашиняна, послом в России. 11 сентября замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял у Арсеняна копии верительных грамот.

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