Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ

Новым послом Армении в Москве стал экс-депутат парламента республики Гурген Арсенян. По официальной версии, он призван смягчить напряженность, возникшую в отношениях с Россией. Сам Арсенян ранее допускал антироссийские высказываниям и при этом комплимента

Новым послом Армении в Москве стал экс-депутат парламента республики Гурген Арсенян. По официальной версии, он призван смягчить напряженность, возникшую в отношениях с Россией. Сам Арсенян ранее допускал антироссийские высказываниям и при этом комплиментарно отзывался в адрес Турции.

Как сообщает Report , издание NEWS.ru в своей аналитической статье попыталось выяснить, сможет ли новоназначенный посол смягчить углы в отношениях Еревана и Москвы.

Как банкир и экономист Арсенян стал дипломатом

Президент Армении Ваагн Хачатурян в четверг издал указ о назначении нового посла республики в Москве. "Принимая в основу предложение премьер-министра Никола Пашиняна, назначить Гургена Арсеняна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ", — говорится в указе.

64-летний Арсенян был депутатом четырех созывов парламента и считался одним из самых богатых депутатов, поскольку ранее занимался бизнесом, в том числе банковским. Sputnik сообщал, что новому послу принадлежит 17 объектов недвижимости и четыре автомобиля. Как пишет Hetq.am, до недавних пор Арсенян вел бизнес и в России.

О решении заменить посла месяц назад первым объявил спикер парламента Ален Симонян. Примечательно, что он озвучил эту новость на встрече с американским сенатором Роджером Уикером.

По информации источников NEWS.ru, новый посол приступит к работе в Москве первых числах сентября. Сам он воздерживается от любых публичных выступлений до окончания процедуры вступления в должность.

"Как утверждала ереванская пресса, Арсеняну поручено перестроить работу с диаспорой, исходя из новых реалий в отношениях с Москвой, в частности, — снизить влияние Союза армян России, — структуры, которая считается враждебной Пашиняну. Глава Союза Ара Абрамян регулярно называл Россию "родной для себя" страной, поддерживает СВО и оказывает гуманитарную помощь Донбассу", — пишет NEWS.ru.

Почему Арсенян предпочитает сближение с Турцией

Журналисты армянского издания 24News со ссылкой на источники уверяли, что замена посла была давно предрешена, однако в Москве ему якобы не спешили обещать агреман. Причиной журналисты называли антироссийские заявления, которые позволял себе Арсенян.

Так, в начале прошлого года, будучи депутатом, Арсенян заявлял, что военное присутствие России на Южном Кавказе не служит гарантией безопасности Армении и вообще не вечно. При этом Арсенян недвусмысленно намекал на возможность оттепели в отношениях с Анкарой — по его словам, после вывода российских силовиков Армения перестанет представлять "угрозу" для Турции и станет для нее обычным соседом.

Новый посол надеется смягчить трения в отношениях с Москвой

Сам Арсенян опровергал публикации о том, что Москва не дает ему агреман. В конце июля он признавался NEWS.ru, что в течение месяца ожидает указа о своем назначении. 6 августа Арсенян сложил депутатский мандат и взял отпуск, — чтобы, по его словам, изучить досье по российско-армянским отношениям.

"Надеюсь, что мне удастся смягчить острые углы в отношениях Армении и России, изменить алгоритм разговора, отношений между странами", — говорил будущий посол в июле изданию "Фактинфо".

Судя по всему, подготовку к переезду в Москву Арсенян начал давно. В последний год политик перестал выступать с явными упреками в адрес России. Журналисты 24News предположили, что именно по этой причине депутат Арсенян прошлой осенью не стал голосовать за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

Какую роль в замене армянских дипломатов играет Запад

Другим своим указом президент Хачатурян в четверг отозвал нынешнего посла — Вагаршака Арутюняна, генерала и бывшего министра обороны. Арутюнян отказался давать по этому поводу какие-либо комментарии NEWS.ru, сославшись на дипломатическую этику.

Арсенян гораздо ближе по духу и складу к Пашиняну, чем уходящий посол, заметил по этому поводу NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его мнению, Арутюняна привлекли в команду премьера исключительно из-за репутации друга России, — чтобы фактом его присутствия в Москве "прикрывать" постепенную смену внешнеполитической линии Еревана.

"Сейчас я не вижу причин для возникновения какой-то доверительности между руководством России и новым послом, соратником Пашиняна. Формальная вежливость, конечно, будет соблюдена, но не более того", — уверен Затулин.

Новый посол будет на публике говорить о готовности развивать отношения с Россией, однако маловероятно, что его назначение предвещает улучшение в отношениях, заявил NEWS.ru лидер Демократической партии Армении и экс-депутат парламента Арам Саргсян. "Он представляет ту политическую силу, которая привела отношения Армении и России в плачевное состояние. Хотя бы только поэтому можно судить, что будет делать посол", — сказал Саргсян.

Экс-депутат полагает, что Армения постарается не доводить дело до открытого разрыва, а сохранит экономические связи с Россией. Как, впрочем, и с Евросоюзом. По его словам, правительство Пашиняна "ходит по лезвию бритвы", но при этом старается вести прагматичную политику. "Оно прекрасно понимает: если трансферные переводы из России вдруг иссякнут — это будет сильный удар. Но пока позволено так себя вести, они будут продолжать", — сказал эксперт.

Новый курс Еревана проводится по указанию западных хозяев, заявил NEWS.ru лидер движения "Мать Армения" Андраник Теванян. "Отношения с Россией не изменятся, потому что Пашиняна меняет внешнеполитический вектор. Западные хозяева требуют, чтобы он вытеснил Россию из Южного Кавказа, конкретно из Армении — чтобы закрыл военную базу в Гюмри, вывел страну из ОДКБ. Западные политики предпочли деструктивный курс, а Никол Пашинян выполняет их заказы", — посетовал Теванян.

Чем Пашиняна не устроил бывший посол

Уходящий посол Арутюнян до отъезда в Москву занимал высокий пост — министра обороны республики. После поражения во второй войне за Карабах в 2020 году между Пашиняном и армянским генералитетом возник глухой конфликт. Некоторые эксперты даже предсказывали республике путч, но Пашиняну удалось его избежать. Конфликт закончился тем, что Арутюнян потерял место главы оборонного ведомства и был отправлен в Москву — незадолго до начала российско-украинской войны, в январе 2022 года. Генерал отличался подчеркнутым дружелюбием к политике России. Так, он совершил рабочие поездки в Курск и Белгород, где почтил память жертв ВСУ и принял участие в других символических акциях солидарности с Россией.

"Мы прошли совместную историю в составе единого государства — сначала Российский империи, потом СССР. И сегодня проходим очень тяжелые времена, когда во всем мире идут геополитические изменения, и они оказывают влияние как на Россию, так и на Армению", — отмечал посол на одной из встреч с лидерами диаспоры.

Комментируя поездку Арутюняна в Белгород и Курск, Затулин подчеркнул, что посол проявил характер и продемонстрировал искренний настрой. "Конечно, ничего особенного в этом плане он сделать не мог. Самостоятельность у посла очень относительная. Но когда уже стало ясно, что придется сложить полномочия, он решил показать всем свое истинное лицо — это лицо друга России. Это явно шло вразрез, как мне кажется, с общим настроем армянской дипломатии, которая сегодня ищет друзей совсем в других местах, нежели в России", — посетовал Затулин.

Как оценивали отставку Арутюняна в МИД РФ

Сообщения о скорой отставке Арутюняна комментировали и на Смоленской площади. "Я признателен Вагаршаку Варназовичу за его большой вклад в укрепление всего комплекса российско-армянских отношений", — признавался ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в Москве довольны работой Арутюняна. "Его деятельность в качестве главы дипмиссии в полной мере отвечает задачам укрепления двусторонних отношений", — подытожила Захарова.