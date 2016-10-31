Новый парламент Грузии соберется до 19 ноября

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Первое заседание новоизбранного парламента Грузии должно состояться до 19 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, согласно конституции страны, первое заседание новоизбранного парламента должно состояться в течение 20 дней со дня проведения выборов и дату его проведения назначает президент страны.

Отметим, что первый тур парламентских выборов в Грузии прошел 8 октября, второй - 30 октября. Согласно законодательству страны, после признания полномочий вновь избранного парламента, полномочия правительства считаются сложенными, президент в течение 7 дней должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра, которую ему представит парламентское большинство. Кандидат в премьер-министры в течение 7 дней подбирает кандидатуры министров и представляет парламенту состав правительства для получения доверия.

Согласно предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия", по итогам двух туров выборов получила 115 (из 150) мест в парламенте Грузии и возможность менять Конституцию страны. В законодательный орган Грузии также прошли "Единое национальное движение" и "Альянс патриотов Грузии".