 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новый московский аэропорт принял первый регулярный рейс

    Перелет по маршруту Минск - Москва выполнил белорусский национальный авиаперевозчик Белавиа

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Подмосковный аэропорт Жуковский  cегодня принял первый регулярный пассажирский рейс. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, перелет по маршруту Минск - Москва выполнил белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа".

    Официально аэропорт Жуковский открылся 30 мая этого года. Выполнять полеты из этого аэропорта планируют несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа".

    Эти авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию, а также в Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi