Новый московский аэропорт принял первый регулярный рейс

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Подмосковный аэропорт Жуковский cегодня принял первый регулярный пассажирский рейс. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, перелет по маршруту Минск - Москва выполнил белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа".

Официально аэропорт Жуковский открылся 30 мая этого года. Выполнять полеты из этого аэропорта планируют несколько российских авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Вим-авиа".

Эти авиакомпании планируют выполнять полеты в Австрию, Германию, Болгарию, Венгрию, Китай и Чехию, а также в Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.