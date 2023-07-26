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Новый морской дрон украинского производства представлен на выставке в Стамбуле

Новый морской дрон украинского производства представлен на выставке в Стамбуле Украинская компания "СпецТехноЭкспорт" представила новый морской беспилотный аппарат MAGURA V5 на международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле.
В регионе
26 июля 2023 г. 12:57
Новый морской дрон украинского производства представлен на выставке в Стамбуле

Украинская компания "СпецТехноЭкспорт" представила новый морской беспилотный аппарат MAGURA V5 на международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

MAGURA V5 - многоцелевой беспилотный надводный корабль. Согласно заявлению разработчиков, он способен выполнять наблюдательные и разведывательные операции, а также патрулирование, поисково-спасательные работы, вести противоминную борьбу.

Его максимальная скорость почти 78 км/ч, дальность действия - примерно 833 км.

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Версия на английском языке New Ukraine-made marine drone presented at exhibition in Istanbul

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