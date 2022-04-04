Новый министр иностранных дел Грузии приглашен в Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили посетить Баку.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили посетить Баку.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на МИД Грузии, в ходе телефонного разговора обсуждалось стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном.

Главы ведомств также рассмотрели ситуацию в регионе и повестку двусторонних отношений. В очередной раз была отмечена роль Грузии в устойчивой стабильности и развитии региона Южного Кавказа.

Министры иностранных дел выразили готовность к активному сотрудничеству для развития традиционной дружбы и партнерства.

Байрамов поздравил своего грузинского коллегу с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.