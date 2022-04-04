Новый министр иностранных дел Грузии приглашен в Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили посетить Баку.
Как передает местное бюро Report со ссылкой на МИД Грузии, в ходе телефонного разговора обсуждалось стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном.
Главы ведомств также рассмотрели ситуацию в регионе и повестку двусторонних отношений. В очередной раз была отмечена роль Грузии в устойчивой стабильности и развитии региона Южного Кавказа.
Министры иностранных дел выразили готовность к активному сотрудничеству для развития традиционной дружбы и партнерства.
Байрамов поздравил своего грузинского коллегу с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.