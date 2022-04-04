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Новый министр иностранных дел Грузии приглашен в Азербайджан

Новый министр иностранных дел Грузии приглашен в Азербайджан Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили посетить Баку.
В регионе
4 апреля 2022 г. 22:03
Новый министр иностранных дел Грузии приглашен в Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили посетить Баку.

Как передает местное бюро Report со ссылкой на МИД Грузии, в ходе телефонного разговора обсуждалось стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном.

Главы ведомств также рассмотрели ситуацию в регионе и повестку двусторонних отношений. В очередной раз была отмечена роль Грузии в устойчивой стабильности и развитии региона Южного Кавказа.

Министры иностранных дел выразили готовность к активному сотрудничеству для развития традиционной дружбы и партнерства.

Байрамов поздравил своего грузинского коллегу с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

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