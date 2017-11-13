Новый мэр Тбилиси приступил к исполнению своих обязанностей

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе прибыл сегодня утром в мэрию для исполнения своих обязанностей, передает Report со ссылкой на Грузия-Online.

К. Каладзе встретил уходящий мэр Давид Нармания, который ознакомил нового градоначальника с деятельностью мэрии, зданием и сотрудниками.

"С сегодняшнего дня новый мэр официально приступил к работе и возглавил мэрию Тбилиси. Хочу пожелать ему успехов и осуществления для нашего города множества полезных проектов и программ, которые будут очень важны для каждого жителя", - заявил Д. Нармания.