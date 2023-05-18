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Новый Кабмин Турции приступит к работе не позднее 5 июня

Новый Кабмин Турции приступит к работе не позднее 5 июня Новое правительство Турции приступит к работе не позднее 5 июня, ряд ключевых министров из прежнего Кабмина могут сохранить свои посты.
В регионе
18 мая 2023 г. 11:21
Новый Кабмин Турции приступит к работе не позднее 5 июня

Новое правительство Турции приступит к работе не позднее 5 июня, ряд ключевых министров из прежнего Кабмина могут сохранить свои посты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Ekonomim.

Источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили, что после первого тура президентских выборов 14 мая в ПСР начат подбор кандидатов в новое правительство. Свои должности, как отмечается, скорее всего сохранят глава Минобороны Хулуси Акар, министр экологии и градостроительства Мурат Курум, министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин.

Ранее сообщалось, что в правительстве также могут остаться главы МИД и МВД Мевлют Чавушоглу и Сулейман Сойлу.

В парламент нового созыва по итогам парламентских выборов, которые прошли 14 мая одновременно с президентскими, были избраны 16 членов турецкого правительства. Подавляющее большинство из них продолжит работу в качестве законодателей. Процедура назначения министров начнется после утверждения ЦИК итогов второго тура президентских выборов, назначенных на 28 мая. Произойти это должно 1 июня. В течение трех дней новый президент должен принять присягу и провести кадровые назначения. Не позднее 5 июня новый Кабинет министров приступит к исполнению своих обязанностей, пишет газета, выражая уверенность, что Эрдоган одержит победу во втором туре. Такие же прогнозы озвучивают проправительственные издания и близкие к ПСР центры изучения общественного мнения. В оппозиции заявляют, что победу на выборах одержит ее лидер Кемаль Кылычдароглу.

Ekonomim также не исключает, что спикер парламента Мустафа Шентоп будет назначен вице-президентом Турции.

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Версия на английском языке Türkiye’s new Cabinet of Ministers to begin work no later than June 5

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