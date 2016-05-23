Новый иранский беспилотник испытан в ходе учений под Исфаханом

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мухаджир-М2" испытан во время военных учений, проходящих в районе иранского города Исфахан, cообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Беспилотник местного производства используется в ходе учений в качестве аппарата условного противника.

По словам командира подразделения "Вали-е Аср", управляющего иранскими БПЛА, полковника Резы Хаки, "Мухаджир-М2" оснащен рядом современных устройств и систем, позволяющих использовать его как в военных, так и в гражданских целях.