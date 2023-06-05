Новый глава Минэнерго Турции обещал закрепить роль страны как международного энергоцентра

Новый министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар пообещал в понедельник продолжить реализацию международных проектов и закрепить роль страны как международного центра.

Новый министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар пообещал в понедельник продолжить реализацию международных проектов и закрепить роль страны как международного центра.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в понедельник состоялась церемония передачи полномочий Байрактару бывшим министром Фатихом Донмезом.

Оставляющий должность экс-министр Донмез заявил, что в скором времени Турция станет важным игроком после ввода в эксплуатацию газового хаба.

"Мы продолжим все проекты, начатые министром, и будем реализовывать их. Мы закрепим роль Турции как крайне важного игрока в энергетической сфере", - заявил Байрактар.

По его словам, для реализации поставленной президентом задачи свести выбросы к нулю к 2053 году будут проведены соответствующие реформы.

Ранее Донмез заявлял о том, что операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году.