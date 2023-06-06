Новый глава МИД Турции открыл аккаунт в Twitter

Новоназначенный министр иностранных дел Турции Хакан Фидан создал официальную учетную запись в Twitter.

Новоназначенный министр иностранных дел Турции Хакан Фидан создал официальную учетную запись в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию о деятельности главы турецкого внешнеполитического ведомства можно получить по адресу @HakanFidan.

"Мы будем и впредь развивать национальное внешнеполитическое видение посредством имеющего давние традиции Министерства иностранных дел", - написал Фидан в своей первой публикации в аккаунте.

Он также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за назначение на должность главы МИД.

Фидан сменил на посту министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT).