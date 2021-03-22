Новый глава Генштаба Армении: Мы не будем участвовать в политических процессах

Вооруженные силы Армении не будут принимать участия в политических процессах.
Как сообщает Report, об этом заявил новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.
Сегодня Никол Пашинян представил его высшему военному руководству.
10 марта премьер-министр Никол Пашинян подал президенту Армении Армену Саркисяну прошение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. 22 марта в связи с истечением срока для оспаривания этого назначения президентом Армении в Конституционном суде А.Давтян приступил к исполнению обязанностей.