Новый глава Генштаба Армении: Мы не будем участвовать в политических процессах

Новый глава Генштаба Армении: Мы не будем участвовать в политических процессах

Вооруженные силы Армении не будут принимать участия в политических процессах.

https://static.report.az/photo/2bf95a17-cd3d-32fb-8e67-ddc5e5db008e.jpg https://static.report.az/photo/2bf95a17-cd3d-32fb-8e67-ddc5e5db008e.jpg Артак Давтян

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Вооруженные силы Армении не будут принимать участия в политических процессах. Как сообщает Report, об этом заявил новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян. Сегодня Никол Пашинян представил его высшему военному руководству. 10 марта премьер-министр Никол Пашинян подал президенту Армении Армену Саркисяну прошение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. 22 марта в связи с истечением срока для оспаривания этого назначения президентом Армении в Конституционном суде А.Давтян приступил к исполнению обязанностей. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Ermənistanın yeni Baş Qərargah rəisi: “Siyasi proseslərə qoşulmayacağıq”