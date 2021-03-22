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Новый глава Генштаба Армении: Мы не будем участвовать в политических процессах

Новый глава Генштаба Армении: Мы не будем участвовать в политических процессах Вооруженные силы Армении не будут принимать участия в политических процессах.
В регионе
22 марта 2021 г. 14:43
Новый глава Генштаба Армении: Мы не будем участвовать в политических процессах
Артак Давтян
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Вооруженные силы Армении не будут принимать участия в политических процессах.

Как сообщает Report, об этом заявил новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

Сегодня Никол Пашинян представил его высшему военному руководству.

10 марта премьер-министр Никол Пашинян подал президенту Армении Армену Саркисяну прошение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. 22 марта в связи с истечением срока для оспаривания этого назначения президентом Армении в Конституционном суде А.Давтян приступил к исполнению обязанностей.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın yeni Baş Qərargah rəisi: “Siyasi proseslərə qoşulmayacağıq”

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