Новый генсек ШОС вступил в должность

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов из Узбекистана с 1 января вступил в должность. Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана.

На саммите ШОС в китайском Циндао в июне 2018 года Норов был утвержден на должность генерального секретаря организации на 2019-2021 годы.

В. Норов ранее работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2006-2010 годах занимал пост министра иностранных дел Узбекистана.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.