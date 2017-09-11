Новый алфавит казахского языка из 25 букв представили в парламенте Казахстана

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Новый алфавит казахского языка на латинской графике, состоящий из 25 букв, представили в парламенте Казахстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам директор Института языкознания имени Байтурсынова Ерден Кажыбек.

"Сегодня в парламенте обсудили предложение рабочей комиссии по разработке нового алфавита казахского языка. Этот алфавит был представлен и одобрен", - сказал он.

По словам Кажыбека, новый алфавит будет максимально удобным с точки зрения использования современных технологий. "Сейчас мы живем в век интернета, в век развития технологий, практически вся молодежь знает великолепно европейские языки, в первую очередь, английский. Поэтому мы с точки зрения прагматизма подходили так, чтобы 26 буквами латинского алфавита передавать все звуки казахского языка. Мы обсудили сегодня вариант казахского единого алфавита, состоящий из 25 букв - то есть это тот стандартный алфавит, который мы знаем, без буквы "икс", - пояснил директор института языкознания по окончании парламентских слушаний "О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике".

Он уточнил, что вариант алфавита был подготовлен при активном и широком участии интеллигенции как казахстанской, так и зарубежной. "Этот вариант алфавита еще не утвержден, он предложен рабочей комиссией. Начинается процесс обсуждения данного варианта алфавита в обществе", - информировал Кажыбек.

В используемом сейчас казахском алфавите на кириллице 42 буквы, поэтому предложенный рабочей комиссией вариант на латинице предполагает существенно сократить число букв. В частности, специфические звуки казахского языка планируют обозначать на письме сочетанием нескольких букв.

В апреле этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике". С 2018 года нужно начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. Планируется, что к 2025 переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах казахстанского общества.