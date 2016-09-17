Новый аэропорт Ашхабада попал в книгу рекордов Гиннесса

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Новый международный аэропорт стоимостью более двух миллиардов долларов открыли в столице Туркменистана Ашхабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, пропускная способность аэропорта, имеющего три терминала, около 2000 пассажиров в час. Он может принимать самолеты любого типа и грузоподъемности и обеспечивать международные стандарты сервиса.

В церемонии открытия аэропорта принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства сказал, что новая воздушная гавань, оснащенная самой современной аэронавигационной техникой, будет способствовать развитию континентальных и межконтинентальных торгово-экономических связей.

На церемонии открытия новый ашхабадский аэропорт получил сертификат от книги рекордов Гиннесса за самое большое в мире архитектурное изображение коврового геля (орнамента) на крыше здания основного пассажирского терминала. Площадь этого орнамента - 705 квадратных метров.

Новую воздушную гавань туркменской столицы построила турецкая компания.