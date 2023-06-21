Новые военные учения стартуют в Беларуси

Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области пройдет в Беларуси в период с 21 по 30 июня.

Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области пройдет в Беларуси в период с 21 по 30 июня.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Основная цель учения - оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, государственных органов и организаций осуществлять поставленные задачи. Соответствующее мероприятие проводится ежегодно в рамках плана подготовки ВС Беларуси.

В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных граждан и автомобильной техники, в том числе для укомплектования военных комиссариатов.

В конце мая ракетные войска страны провели занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса "Искандер-М". По информации Минобороны, военные отрабатывали подготовку и нанесение ударов в обычном и специальном снаряжениях.