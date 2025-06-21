Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений.

Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза МВД Сирии в соцсетях.

"Сотрудникам сирийской разведки и МВД удалось задержать Васима Асада. Он считается одним из самых известных наркоторговцев в Сирии и принимал участие в преступлениях старых властей", - говорится в заявлении.

Источники агентства SANA утверждают, что двоюродный брат экс-президента Сирии был задержан недалеко от границы с Ливаном.