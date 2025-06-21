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Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений.
В регионе
21 июня 2025 г. 14:36
Новые власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза МВД Сирии в соцсетях.

"Сотрудникам сирийской разведки и МВД удалось задержать Васима Асада. Он считается одним из самых известных наркоторговцев в Сирии и принимал участие в преступлениях старых властей", - говорится в заявлении.

Источники агентства SANA утверждают, что двоюродный брат экс-президента Сирии был задержан недалеко от границы с Ливаном.

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Версия на азербайджанском языке Bəşər Əsədin əmisi oğlu saxlanılıb

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