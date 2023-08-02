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Новые санкции Японии в отношении России вступят в силу на следующей неделе

Новые санкции Японии в отношении России вступят в силу на следующей неделе Новый пакет санкций Японии, расширяющий список запрещенных к ввозу в Россию товаров, вступит в силу 9 августа.
В регионе
2 августа 2023 г. 15:43
Новые санкции Японии в отношении России вступят в силу на следующей неделе

Новый пакет санкций Японии, расширяющий список запрещенных к ввозу в Россию товаров, вступит в силу 9 августа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минэкономики страны.

Новые ограничения охватят 758 новых позиций. В частности, это автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, различные виды фото- и кинопленки, стройматериалы, изделия из пластмассы, текстиль, локомотивы, вагоны и т.д. Впервые список пополнился такими видами товара, как бывшая в употреблении одежда, чертежи и схемы или все виды макулатуры.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из "новых регионов" и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

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Версия на английском языке Japan's new sanctions against Russia to take effect next week

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