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Новые санкции ЕС против Ирана из-за подавления протестов затронут около 15 лиц

Новые санкции ЕС против Ирана из-за подавления протестов затронут около 15 лиц Новые санкции Евросоюза в отношении Ирана могут затронуть примерно 15 человек и организаций. Режим ограничительных мер предусматривает запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку активов в ЕС.
В регионе
17 октября 2022 г. 10:14
Новые санкции ЕС против Ирана из-за подавления протестов затронут около 15 лиц

Новые санкции Евросоюза в отношении Ирана могут затронуть примерно 15 человек и организаций. Режим ограничительных мер предусматривает запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку активов в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник испанская газета El País.

Как утверждает издание, новые санкции, которые обсудят на заседании в Люксембурге главы МИД Евросоюза 17 октября, связаны с нарушением прав человека и подавлением социальных протестов, вызванных смертью Махсы Амини.

По версии газеты, министры иностранных дел также обсудят якобы имевшее место использование РФ беспилотников иранского производства в Украине. Газета пишет, что пока не ожидается введение санкций за предполагаемое использование дронов. Власти Ирана ранее заявляли, что не поставляли России оружие для использования в боевых действиях в Украине. В августе газета "Вашингтон пост" опубликовала статью, в которой утверждалось, что ИРИ поставляет РФ свои БПЛА, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации.

Волнения в Иране произошли после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка.

Отметим, что массовые антиправительственные протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки.

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