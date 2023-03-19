О нас

Новые пакеты военной помощи для Украины готовят ряд европейских стран

Новые пакеты военной помощи для Украины готовят ряд европейских стран Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине. Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.
В регионе
19 марта 2023 г. 09:42
Новые пакеты военной помощи для Украины готовят ряд европейских стран

Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине. Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" заявлял, что представители 51 страны подтвердили готовность поддерживать ее в конфликте с Россией "столько, сколько потребуется". Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги встречи, заявил, что должна быть усилена ПВО, будут удовлетворены запросы на боеприпасы, а также предприняты дальнейшие шаги для формирования "бронированного кулака".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi