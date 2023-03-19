Новые пакеты военной помощи для Украины готовят ряд европейских стран

Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине. Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.

Германия, Дания, Канада, Франция и Эстония готовятся объявить новые пакеты военной помощи Украине. Речь идет о поставках боеприпасов, амуниции, танков и артиллерии.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Состоялось очередное заседание "Рамштайна". Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии", - сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" заявлял, что представители 51 страны подтвердили готовность поддерживать ее в конфликте с Россией "столько, сколько потребуется". Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя итоги встречи, заявил, что должна быть усилена ПВО, будут удовлетворены запросы на боеприпасы, а также предприняты дальнейшие шаги для формирования "бронированного кулака".