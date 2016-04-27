Председатель Постоянной комиссии парламента Армении: Новые отставки высокопоставленных военных не исключены

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "В министерстве обороны и Генштабе проводятся соответствующие исследования, и в их результате будут приняты решения, в результате которых и другие представители могут быть привлечены к ответственности, в том числе и дисциплинарной ответственности".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал председатель Постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Корюн Наапетян, коснувшись отставок высокопоставленных военнослужащих ВС Армении.

"Это значит, что конкретные высокопоставленные лица позволили упущения в исполнении своих обязанностей, и на этой основе были приняты соответствующие решения. Думаю, что был сделан глубокий анализ ситуации, приняты соответствующие решения", – сказал Нагапетян.

Коснувшись вопроса об уголовной ответственности, он заметил, что данный вопрос может возникнуть, если совершено преступление: "В данном случае таких фактов у нас нет. Если у вас есть, представьте их".

Он не исключил, что могут последовать и другие отставки.

Напомним, что 26-го апреля президент Армении Серж Саргсян подписал указ, которым освободил от занимаемой должности начальника связных войск ВС Армении Комитаса Мурадяна. Президент Армении также освободил от занимаемой должности замминистра обороны Армении Алика Мирзабекяна и начальника управления разведки Генштаба ВС Армении Аршака Карапетяна.