Новые назначения в ВС Армении

По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна президент Ваагн Хачатурян произвел новые назначения в высшем командном составе ВС страны.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, командующим Силами специального назначения назначен Левон Давидян.
Генерал-майор Александр Цаканян - первым замначальника Главного оперативного управления Генштаба.
Полковник Симон Назарян - командиром 3-го корпуса, полковник Гагик Погосян - командиром 5-го армейского корпуса, а генерал-майор Альберт Багдасарян - начальником Национального оборонно-исследовательского университета Минобороны Армении.