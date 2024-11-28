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Новые назначения в ВС Армении

Новые назначения в ВС Армении По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна президент Ваагн Хачатурян произвел новые назначения в высшем командном составе ВС страны.
В регионе
28 ноября 2024 г. 09:23
Новые назначения в ВС Армении

По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна президент Ваагн Хачатурян произвел новые назначения в высшем командном составе ВС страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, командующим Силами специального назначения назначен Левон Давидян.

Генерал-майор Александр Цаканян - первым замначальника Главного оперативного управления Генштаба.

Полковник Симон Назарян - командиром 3-го корпуса, полковник Гагик Погосян - командиром 5-го армейского корпуса, а генерал-майор Альберт Багдасарян - начальником Национального оборонно-исследовательского университета Минобороны Армении.

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