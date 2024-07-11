Новоизбранный президент Ирана выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом он сказал в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид".

По его словам, в целях укрепления сотрудничества с соседними странами предпринимаются шаги по достижению солидарности со странами региона.

Пезешкиан добавил, что страны региона по отдельности не смогут добиться серьезных успехов. По его мнению, сотрудничество и сплоченность - единственный путь к успеху.