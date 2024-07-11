О нас

Новоизбранный президент Ирана выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром

Новоизбранный президент Ирана выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром.
В регионе
11 июля 2024 г. 10:43
Новоизбранный президент Ирана выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность к конструктивному диалогу с арабским миром.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом он сказал в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид".

По его словам, в целях укрепления сотрудничества с соседними странами предпринимаются шаги по достижению солидарности со странами региона.

Пезешкиан добавил, что страны региона по отдельности не смогут добиться серьезных успехов. По его мнению, сотрудничество и сплоченность - единственный путь к успеху.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın yeni seçilən Prezidenti: Ərəb dünyası ilə konstruktiv dialoqa hazıram

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi