Новогодний салют отменили в Москве

Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате.

Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

В мэрии отметили, что в условиях войны в Украине в столице вновь отменили фейерверки.

"Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов", - сказал собеседник агентства.

Также сообщалось, что традиционных фейерверков не будет в 20 регионах России, в том числе в Мурманске, Рязани, Кургане, Вологде, Липецке, Ростове, Ставрополе, Перми, Краснодаре, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Коми и Ханты-Мансийском автономном округе.