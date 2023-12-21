О нас

Новогодний салют отменили в Москве

Новогодний салют отменили в Москве Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате.
В регионе
21 декабря 2023 г. 20:01
Новогодний салют отменили в Москве

Встреча Нового 2024 года в Москве, как и предыдущего, пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

В мэрии отметили, что в условиях войны в Украине в столице вновь отменили фейерверки.

"Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов", - сказал собеседник агентства.

Также сообщалось, что традиционных фейерверков не будет в 20 регионах России, в том числе в Мурманске, Рязани, Кургане, Вологде, Липецке, Ростове, Ставрополе, Перми, Краснодаре, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Коми и Ханты-Мансийском автономном округе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskvada Yeni il şənliklərində atəşfəşanlıq olmayacaq

Другие новости из категории

Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на Южном Кавказе
21 декабря 2023 г. 19:34
Турецкие авиалинии отменили 16 рейсов из аэропорта Антальи из-за непогоды
Турецкие авиалинии отменили 16 рейсов из аэропорта Антальи из-за непогоды
21 декабря 2023 г. 18:10
Генсек ОДКБ прибыл с визитом в Армению
Генсек ОДКБ прибыл с визитом в Армению
21 декабря 2023 г. 16:11
Генштаб РФ: Москва продолжает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном
Генштаб РФ: Москва продолжает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном
21 декабря 2023 г. 14:32
Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай
Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай
21 декабря 2023 г. 08:57
Пашинян обсудил с Раиси региональную платформу 3+3
Пашинян обсудил с Раиси региональную платформу "3+3"
20 декабря 2023 г. 22:11
Эрдоган и Вучич обсудили региональные проблемы
Эрдоган и Вучич обсудили региональные проблемы
20 декабря 2023 г. 21:34
Организация тюркских государств и TİKA подписали Меморандум о взаимопонимании
Организация тюркских государств и TİKA подписали Меморандум о взаимопонимании
20 декабря 2023 г. 18:52
Молдова покинет СНГ к концу 2024 года
Молдова покинет СНГ к концу 2024 года
20 декабря 2023 г. 17:45
Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС
Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС
20 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi