Новое ведомство в Грузии будет заниматься расследованием преступлений сотрудников силовых cтруктур

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Грузии завершает работу над проектом нового следственного органа и вскоре представит правительству на рассмотрение соответствующий законопроект.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявила глава министерства Тея Цулукиани.

По ее словам, новое ведомство займется расследованием преступлений, предположительно совершенных в силовых ведомствах в отношении граждан, в частности, пыток, угрозе насилия для дачи или смены показания.

Согласно проекту, главу нового следственного органа должен выбирать парламент Грузии, который будет подотчетен ему.

Т. Цулукиани выразила надежду, что к консультациям подключится новый глава МВД Георгий Гахария и работа над проектом скоро завершится.