Новое слушание ходатайства об освобождении Саакашвили назначено на 11 января

Сегодня завершилось третье заседание Тбилисского городского суда, на котором рассматривали ходатайство об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Сегодня завершилось третье заседание Тбилисского городского суда, на котором рассматривали ходатайство об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Как передает Report , об этом сообщило грузинское агентство Interpressnews.

Очередное слушание назначено на 11 января.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе в конце заседания ходатайствовал, чтобы слушания шли ежедневно, так как в процессе заявлено большое количество свидетелей, которых предстоит допросить, а также из-за тяжелого состояния здоровья Саакашвили.

Однако судья Георгий Аревадзе это ходатайство отклонил, указав, что физически не сможет проводить заседания ежедневно.

На заседании по видеосвязи дал показания невролог из США Шахин Эммануэль Лахан. Он подтвердил утверждения других специалистов, что у Саакашвили тяжелое состояние и ему требуется более квалифицированная помощь. Лахан обратил внимание на деменцию у бывшего президента и сообщил, что Саакашвили несколько раз падал в обморок, что может быть признаком эпилепсии.

Ранее эксперты неправительственной организации "Эмпатия" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением.