Новая Зеландия вводит торговые санкции против России

На фоне полномасштабных боевых действий России на территории Украины Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ.

На фоне полномасштабных боевых действий России на территории Украины Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

Новая Зеландия вводит 35% пошлины на весь импорт из РФ.

"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", — говорится в сообщении.

Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.