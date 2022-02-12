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Новая Зеландия и Австралия призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Новая Зеландия и Австралия призвали своих граждан срочно покинуть Украину МИД Новой Зеландии привал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.
В регионе
12 февраля 2022 г. 09:11
Новая Зеландия и Австралия призвали своих граждан срочно покинуть Украину

МИД Новой Зеландии привал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.

Как передает Report, в опубликованном ведомством сообщении эта мера объясняется "растущей напряженностью между Россией и Украиной".

С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщили австралийские СМИ, он назвал ситуацию в Украине "очень опасной".

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предложил всем американцам покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов. Ранее на этой неделе чиновник из Белого дома уже заявлял о том, что в США не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины при помощи военных, а представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что перебрасываемые в Европу военные США в случае, если это потребуется, могут помочь в эвакуации американских граждан, не появляясь при этом на украинской территории.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya və Avstraliya vətəndaşlarını təcili olaraq Ukraynanı tərk etməyə çağırıb
Версия на английском языке New Zealand, Australia urge own citizens to urgently leave Ukraine

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