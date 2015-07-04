​Новая ситуация в регионе: США намерены воспользоваться двумя военными базами Турции против ИГ

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Турция и США не скрывают своей обеспокоенности касательно ИГ на севере Сирии и турецко-сирийской границе. Мы продолжаем совместную деятельность против данной угрозы. Мы намерены довести ожидания США и Турции до "PYD" (Партия демократического единства - Турция считает ее террористической - прим. Report).

Силы, контролирующие границы, также должны бороться против ИГ".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил посол США в Анкаре Джан Басс.

Как пишут американские СМИ, Турция близка к вмешательству в Сирию.

Исполняющий полномочия премьер-министра Турции Ахмед Давудоглу в связи с этим сказал: "Пусть никто не ждет, что завтра Турция войдет в Сирию".

США, нанесшие удар по ИГ из своих баз в Киеве, желают открытия Турцией для военных операций базы Инджилик в Адане и базы в Диярбекире. США ждут ответа от Турции.

Что же касается Турции, в настоящее время она хочет знать, какие силы будут следить за контролируемым ИГ Джераблусом.

США намерены воспользоваться этими базами для очистки региона от ИГ. Звучат три варианта касательно сил, которые примут участие в расчистке этих территорий от террористов ИГ: "PYD", выступающие против власти Башара Асада, оппозиционные силы и турецкая армия.

Последний вариант предусматривает вторжение турецкой армии в Сирию и проведение там локальных военных операций.

В информации отмечается, что США желают, чтобы Джераблус был отнят у ИГ, однако, до сих пор нет никакой договоренности о том, кто будет им управлять, и под чей контроль перейдет регион.

Кроме того, Турция выступает против заселения курдами регионов, где преобладают туркмены и арабы и демонстрирует в этом вопросе резкую позицию.

Одним из беспокоящих Турцию вопросов является не наличие на этих территориях "PYD", а то, какие территории ею контролируются.

Турция не желает, чтобы эти террористы перешли на запад реки Ферат.

Другими словами, если "PYD" перейдет в наступление в направлении Джераблуса, в этом случает, несмотря ни на что, Турция может вмешаться.

По информации, в случае обострения ситуации, согласно Анкаринскому соглашению, Турция может продвинуться к территории Сирии на 15 км.

На основе соответствующего решения ООН, для входа в Сирию Турция должна получить согласие США.

При отсутствии согласия, вхождение Турции на территорию Сирии может вызвать трудности с точки зрения международного права.