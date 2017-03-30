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    Партия "Страна абрикоса" призывает армян всего мира к акциям против выборов

    Партия призывает с 3 апреля к мирным акциям протеста© courtesy image

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Политическая партия "Страна абрикоса" призывает армян в Армении и общины диаспоры к мирным акциям против парламентских выборов 2 апреля.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении партии. 

    В заявление в частности говорится: "Выборы уже загодя приходится считать сфальсифицированными, потому что служат они лишь сохранению клановой власти. К голосованию необходимо было допустить армян диаспоры - а власть этого не делает именно из опасений потерять свои кресла". 

    "Страна абрикоса" призывает всех, кто в ближайшее воскресенье пойдет на выборы, ни в коем случае не голосовать за правящую Республиканскую партию Армении, а также бывших представителей власти. 

    С 3 апреля предлагается проводить мирные акции протеста.

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