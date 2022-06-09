Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

С обновлением Конституции Казахстана закон "О первом президенте Казахстана - лидере нации", дававший ряд привилегий Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, теряет силу.

С обновлением Конституции Казахстана закон "О первом президенте Казахстана - лидере нации", дававший ряд привилегий Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, теряет силу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал журналистам спикер сената парламента республики Маулен Ашимбаев.

"Что касается Елбасы (лидер нации), мы убрали те нормы, которые касались Елбасы, членов его семьи. Теперь теряет силу Конституционный закон "О первом президенте". Раз мы его убрали в Конституции, теряет силу и этот закон", - сказал Ашимбаев.

По его словам, Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику, но в масштабных мероприятиях как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны.

5 июня в Казахстане прошел референдум о поправках к Конституции. Изменение основного закона поддержали 77,18% избирателей при явке 68,05%. Одобренные изменения вступили в силу 8 июня 2022 года.

В частности, конституционные поправки исключили упоминание в основном законе о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы и о неизменности его статуса. Также из Конституции исключили положения о роли и привилегиях первого президента - о праве его избираться президентом больше двух раз подряд и о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Основная часть поправок была направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.