О нас

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий С обновлением Конституции Казахстана закон "О первом президенте Казахстана - лидере нации", дававший ряд привилегий Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, теряет силу.
В регионе
9 июня 2022 г. 11:41
Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

С обновлением Конституции Казахстана закон "О первом президенте Казахстана - лидере нации", дававший ряд привилегий Нурсултану Назарбаеву и членам его семьи, теряет силу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал журналистам спикер сената парламента республики Маулен Ашимбаев.

"Что касается Елбасы (лидер нации), мы убрали те нормы, которые касались Елбасы, членов его семьи. Теперь теряет силу Конституционный закон "О первом президенте". Раз мы его убрали в Конституции, теряет силу и этот закон", - сказал Ашимбаев.

По его словам, Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику, но в масштабных мероприятиях как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны.

5 июня в Казахстане прошел референдум о поправках к Конституции. Изменение основного закона поддержали 77,18% избирателей при явке 68,05%. Одобренные изменения вступили в силу 8 июня 2022 года.

В частности, конституционные поправки исключили упоминание в основном законе о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы и о неизменности его статуса. Также из Конституции исключили положения о роли и привилегиях первого президента - о праве его избираться президентом больше двух раз подряд и о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Основная часть поправок была направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi