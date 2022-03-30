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Отправленные из Армении в Россию Су-30 заменены на 4 истребителя из Сирии

Отправленные из Армении в Россию Су-30 заменены на 4 истребителя из Сирии Из Сирии в Армению доставлены 4 военных самолета Су-30, предназначенные для замены самолетов, отправленных в Россию в связи с войной на Украине.
В регионе
30 марта 2022 г. 15:09
Отправленные из Армении в Россию Су-30 заменены на 4 истребителя из Сирии

Из Сирии в Армению доставлены 4 военных самолета Су-30, предназначенные для замены самолетов, отправленных в Россию в связи с войной на Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По всей вероятности, данный шаг предпринят Ереваном для того, чтобы не попасть под санкции.

Сообщается, что распространение разведывательной информации о поставках Арменией военной техники в Россию вызвало дипломатическую напряженность между сторонами.

Отметим, что есть информация и о том, что Россия через Армению перебрасывает живую силу из Ближнего Востока.

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Версия на английском языке Armenia gets 4 Su-30 planes from Syria to replace those sent to Russia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın yeni oyunu: Rusiyaya göndərdiyi "Su-30"ların əvəzinə Suriyadan 4 qırıcı gətirildi

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