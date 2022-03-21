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Новак считает невозможным отказ Европы от российского газа и нефти

Новак считает невозможным отказ Европы от российского газа и нефти Отказ от российских нефти и газа в настоящий момент невозможен, а сокращение присутствия международных нефтесервисных компаний с российского рынка не окажет значительного влияния на состояние отрасли.
В регионе
21 марта 2022 г. 17:53
Новак считает невозможным отказ Европы от российского газа и нефти
Александр Новак

Отказ от российских нефти и газа в настоящий момент невозможен, а сокращение присутствия международных нефтесервисных компаний на российском рынке не окажет значительного влияния на состояние отрасли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи с фракциями в Госдуме.

"Это [отказ от российского газа, прим. редакции] в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно", - сказал Новак, напомнив, что Россия отправляет на экспорт 8 млн баррелей сырья в сутки.

По его словам, Россия в крайнем случае диверсифицирует поставки в направлении азиатских рынков.

"Там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок", - добавил вице-премьер.

Он также заявил, что уход иностранных нефтесервисных компаний с российского рынка не окажет значительного влияния на состояние отрасли, так как российские специалисты, работавшие в них, останутся в стране.

"У нас достаточно высокий уровень компетенций у наших компаний. В иностранных компаниях [которые заявляют о возможном уходе с рынка РФ] работают наши люди, поэтому даже если они объявят об уходе, то все равно [специалисты] компаний продолжат работать", - пояснил он.

Новак также добавил, что правительство рассматривает меры поддержки нефтесервисной отрасли, чтобы иметь возможность сохранить добычу нефти и газа на текущих уровнях.

Он заявил, что отказ США и Великобритании от покупки российских энергоресурсов несильно отразился на РФ из-за незначительного объема таких поставок. По словам вице-премьера, в эти страны Россия поставляла 3% всего своего экспорта по нефти и 7% экспорта нефтепродуктов. Вопросы с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов из России, страхования и финансирования судов сейчас решаются, сообщил вице-премьер.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС намерены обсуждать возможное расширение санкций против РФ, особенно в сфере энергетики, включая эмбарго на импорт нефти из России.

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