Новак: РФ готова поставлять газ в Европу и обсуждать условия

Россия готова поставлять природный газ в Европу и обсуждать условия доставки, но пока желания ЕС разговаривать не видит.

РФ готова поставлять газ в Европу разными маршрутами и после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на Дне энергетики в рамках форума-выставки "Россия".

"Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим", - сказал он.