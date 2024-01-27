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Новак: РФ готова поставлять газ в Европу и обсуждать условия

Новак: РФ готова поставлять газ в Европу и обсуждать условия Россия готова поставлять природный газ в Европу и обсуждать условия доставки, но пока желания ЕС разговаривать не видит.
В регионе
27 января 2024 г. 15:46
Новак: РФ готова поставлять газ в Европу и обсуждать условия

РФ готова поставлять газ в Европу разными маршрутами и после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на Дне энергетики в рамках форума-выставки "Россия".

"Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Novak: “Rusiya Avropaya təbii qaz tədarük etməyə hazırdır”

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