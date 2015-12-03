Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен

3 декабря, 2015 14:37

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Приостановлены переговоры", - заявил министр.