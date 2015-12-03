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    Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен

    ​Переговоры приостановлены, - заявил министр энергетики России

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/  Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
    "Приостановлены переговоры", - заявил министр. 

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