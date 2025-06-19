Новак и Байрактар обсудили создание газового хаба

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях.

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром сотрудничество в нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической и атомной отраслях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Речь шла о создании газового хаба, условиях поставок российских энергоресурсов на турецкий рынок, строительстве АЭС "Аккую"", - говорится в сообщении.

"Локомотивом экономики Турции является промышленность, которая не может развиваться без стабильных поставок энергоресурсов, производства электроэнергии. Россия была и остаётся надежным поставщиком газа, нефти и других природных ископаемых на турецкий рынок", - заметил Новак.