Норвегия передала Украине новое вооружение

Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установок, класса самоходных гаубиц М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установок, класса самоходных гаубиц М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

"Украина зависит от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России. Украина запросила этот вид вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.