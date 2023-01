Норвегия отправила Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия передала Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Как передает Report cо ссылкой на "Укринформ", об этом Вооруженные силы Норвегии сообщили в Twitter.

"По поручению правительства Вооруженные силы Норвегии отправили в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов. Снаряжение находится в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские снаряды можно использовать для нескольких видов артиллерийских установок, включительно с ранее переданными Норвегией M109.