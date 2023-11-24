Нормализацию отношений между Ереваном и Баку обсудили главы МИД Армении и дипмиссии ЕС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и руководитель дипмиссии ЕС в стране Василис Марагос обсудили последнее процессы по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и руководитель дипмиссии ЕС в стране Василис Марагос обсудили последние процессы по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники также обсудили ряд вопросов сотрудничества между Арменией и ЕС. Была отмечена готовность всех сторон, в том числе стран-членов ЕС, к активному участию и целенаправленным, эффективным шагам для углубления взаимодействия на этом треке.

Были подчеркнуты также шаги по реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, эффективное претворение в жизнь экономического и инвестиционного плана.