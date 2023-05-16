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Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах

Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах В результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах столицы.
В регионе
16 мая 2023 г. 05:22
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах

В результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах города.

Как передает Report со ссылкой на публикацию мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе пострадали три человека.

"Все службы следуют на места. Подробности - впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!", - написал он.

А начальник КМВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы.

"Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - заявил Попко.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev atəşə tutulub, raket qalıqları şəhər ərazisinə düşüb

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