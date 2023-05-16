Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах

В результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах столицы.

В результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах города.

Как передает Report со ссылкой на публикацию мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе пострадали три человека.

"Все службы следуют на места. Подробности - впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!", - написал он.

А начальник КМВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы.

"Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - заявил Попко.