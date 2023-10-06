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Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана

Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.
В регионе
6 октября 2023 г. 13:15
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Как сообщает Report, награда ей присуждена за борьбу против угнетения женщин в Иране и вклад в продвижение прав человека и свободы для всех.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, ее должны получать те, "кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов".

Награждение лауреатов пройдет 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В Стокгольме награды в пяти номинациях будет вручать король Швеции, в Осло премию мира вручит глава Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. Лауреаты получат диплом, медаль из 18-каратного золота и денежную премию в 11 млн шведских крон (около 989 тыс. долларов).

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