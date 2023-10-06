Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Как сообщает Report, награда ей присуждена за борьбу против угнетения женщин в Иране и вклад в продвижение прав человека и свободы для всех.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, ее должны получать те, "кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов".

Награждение лауреатов пройдет 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В Стокгольме награды в пяти номинациях будет вручать король Швеции, в Осло премию мира вручит глава Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. Лауреаты получат диплом, медаль из 18-каратного золота и денежную премию в 11 млн шведских крон (около 989 тыс. долларов).