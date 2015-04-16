Путин: Иран демонстрирует большую гибкость и желание достичь компромисса

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня иранские партнеры демонстрируют большую гибкость и желание достичь компромисса по иранской ядерной программе". Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", комментируя возможность поставок Россией Ирану зенитно-ракетных комплексов C-300.

"По сути все участники этого процесса объявили, что соглашение было достигнуто, осталось доработать технические детали", - заявил президент России.

В.Путин отметил, что договор о поставках С-300 в Иран был подписан в 2007 году, а потом в 2010 году эта сделка была приостановлена в одностороннем порядке. Причем запрет на поставки этих ЗРК не входит ни в один санкционный список.