Нищета, гражданская война: Что ждет Армению в случае выхода из ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва расценивает закон о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС. По его словам, такое решение сравнимо с покупкой билета на "Титаник", так как республика рискует столкнуться с серьезным экономическим кризисом. Проигнорировав это заявление, премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.
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Почему Армения решила вступить в ЕС
Кабинет министров Армении 9 января одобрил и направил в парламент законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз (ЕС). Выступивший на заседании правительства глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что решение подготовить этот документ принято из-за динамичного и интенсивного развития отношений с ЕС в последние годы. По его словам, Евросоюз "неоднократно выражал политическую поддержку правительству Армении", а также принял участие "в обеспечении безопасности в регионе", имея в виду миссию наблюдателей ЕС, размещенную на границе с Азербайджаном.
В свою очередь глава правительства Никол Пашинян указал, что появление законопроекта не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в ЕС. По словам политика, основная цель — обозначить готовность Армении к практической работе по сближению с Европейским союзом.
Видимо, решив продемонстрировать, что его заявления не голословны, армянский премьер в тот же день провел в Ереване встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно. А уже 10 января Армения
Перед каким выбором оказалась Армения
Решение властей Армении начать процесс вступления в Евросоюз равносильно покупке
"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат "безвиз", а Армения — депопуляцию", — полагает Оверчук.
Он подчеркнул, что нахождение республики одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно из-за их "несовместимости". "Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Армении законопроект ставит эту страну перед выбором", - сказал Оверчук.
По его мнению, начав обсуждение процесса вступления в Евросоюз, власти закавказской республики уже сделали свой выбор и решили вывести ее из ЕАЭС. "Россия будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. В то же время это суверенный выбор республики, на который она, несомненно, имеет право", - заключил чиновник.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил NEWS.ru, что в случае вступления в ЕС Армении придется
Почему членство в ЕАЭС несовместимо с ЕС
Пресс-секретарь президента России
Евросоюз и
"Армения может автоматически стать тем каналом, по которому будут идти товары „третьего“ сорта. Она будет просто вредить нашей экономике и здоровью наших людей. А задача ЕАЭС, наоборот, поднять экономику стран, входящих в организацию, — новые рабочие места, совместные проекты, которые реализуются сегодня на просторах ЕАЭС", - пояснил Водолацкий.
Как Армения может выйти из ЕАЭС
В целом процесс выхода страны-члена из ЕАЭС не осложнен юридическими формальностями. В статье 118
"Действие настоящего Договора в отношении этого государства прекращается по истечении 12 месяцев с даты получения депозитарием настоящего Договора такого уведомления", - говорится в документе.
Однако перед этим государство-член обязано урегулировать финансовые обязательства, возникшие в связи с его участием в ЕАЭС.
При этом официального письма с намерением выйти из ЕАЭС власти Армении пока не направляли.
Как выход из ЕАЭС повлияет на Армению и ее граждан
По словам Водолацкого, ВВП Армении за время нахождения в ЕАЭС заметно вырос. В то время как политика ЕС, считает он, направлена против интересов простых людей. В качестве примера парламентарий привел частные забастовки фермеров в Польше и Франции.
"Армения благодаря ЕАЭС смогла поднять свою экономику на 15–17% за эти годы. Армянские чиновники должны отдавать себе отчет, что Евросоюз не даст те возможности, которые сегодня есть в ЕАЭС. Естественно, рухнет экономика, начнется обнищание народа, начнутся волнения, гражданская война со всеми вытекающими последствиями. Людям нечем будет питаться, начнется отток населения, в первую очередь, конечно, в те страны, где больше всего проживает граждан Армении, — в Россию", — отметил Водолацкий.
При вступлении в ЕС Армения вообще может не сохраниться как государство, заявил NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров экономист Александр Разуваев. По его словам, единственный шанс для республики выжить — сохранить хорошие отношения с Россией.
"Армения жива только благодаря Российской империи и СССР. Поэтому в качестве благодарности Ереван должен был показать, что он нужен России. Но не было никаких армянских ЧВК в Донбассе, я не слышал о пожертвованиях со стороны армянского бизнеса", - напомнил Разуваев.
По его словам, ситуацию осложняет и невыгодное географическое положение Армении. "Республика окружена мусульманскими народами, причем с Турцией и Азербайджаном у страны дипотношения отсутствуют. С Ираном немного другая ситуация, но все же не стоит забывать, что там тоже исламский этнос. Помимо всего прочего, у Армении нет выхода к морю", - отметил Разуваев.
Он пояснил, что в похожем положении находится Сербия, однако это страна находится в Европе, а вокруг нее страны, входящие в ЕС.
При этом в 2023 году Владимир Путин на проходившем в Москве заседании Высшего экономического совета ЕАЭС заявил, что Армения является главным бенефициаром взаимодействия внутри Евразийского экономического союза. По словам лидера РФ, в республике был зафиксирован самый высокий темп роста экономики среди стран ЕАЭС — более 12%. Премьер Армении Пашинян подтвердил эти данные. Позднее президент России сказал, что другим странам ЕАЭС будет сложно показать те же темпы роста, что у Армении.
"За Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, серьезный показатель", - сказал Путин. Эти слова президент России произнес в присутствии премьер-министра Армении в 2023 году. Но уже спустя год, в 2024-м, Пашинян на заседание Высшего экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербург