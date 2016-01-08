​NIOC: Снижение цен на нефть дало преимущество Ирану в вопросе поставок газа в Европу

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Нынешнее снижение цен на нефть дало определенные преимущества Ирану касательно планов по экспорту газа.

Как сообщает Report со ссылкой на PressTV, об этом заявил директор по международным связям Национальной нефтегазовой компании Ирана (NIOC) Азизоллах Рамезани.

По его словам, Иран может легко увеличить добычу природного газа, доведя его до новых высот, если он получит соответствующие технологии и инвестиции. Директор указал, что данные факторы ограничивают Иран в условиях режима санкций.

"США пытаются экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу для снижения ее зависимости от российских поставок", - заявил А.Рамезани.

По его словам, Ирану следует также постараться получить свою долю на европейском рынке газа.

"Некоторые утверждают, что Ирану экономически невыгодно поставлять газ в Европу, однако это неправда", - подчеркнул представитель компании.