Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве двусторонние встречи со своими коллегами из Азербайджана и Армении.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Аппарата совета безопасности России.
Переговоры прошли в рамках прошедшего в Москве 10-го ежегодного заседания секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.
На встрече с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым были обсуждены перспективы азербайджано-российского сотрудничества в области региональной, информационной безопасности и борьбы с терроризмом.