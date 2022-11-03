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Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве двусторонние встречи со своими коллегами из Азербайджана и Армении.
В регионе
3 ноября 2022 г. 18:45
Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве двусторонние встречи со своими коллегами из Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Аппарата совета безопасности России.

Переговоры прошли в рамках прошедшего в Москве 10-го ежегодного заседания секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

На встрече с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым были обсуждены перспективы азербайджано-российского сотрудничества в области региональной, информационной безопасности и борьбы с терроризмом.

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Версия на азербайджанском языке Patruşev Azərbaycan və Ermənistandan olan həmkarları ilə ikitərəfli görüşlər keçirib

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