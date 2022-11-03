Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве двусторонние встречи со своими коллегами из Азербайджана и Армении.

https://static.report.az/photo/48ef5448-3001-3cd6-97d2-c02ac56a56e7.jpg https://static.report.az/photo/48ef5448-3001-3cd6-97d2-c02ac56a56e7.jpg

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Москве двусторонние встречи со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Аппарата совета безопасности России. Переговоры прошли в рамках прошедшего в Москве 10-го ежегодного заседания секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ. На встрече с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым были обсуждены перспективы азербайджано-российского сотрудничества в области региональной, информационной безопасности и борьбы с терроризмом. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram