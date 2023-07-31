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Николай Патрушев проведет совещание на границе с Финляндией

Николай Патрушев проведет совещание на границе с Финляндией Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит сегодня Карелию.
В регионе
31 июля 2023 г. 05:21
Николай Патрушев проведет совещание на границе с Финляндией

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит сегодня Карелию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"В Петрозаводске Николай Патрушев проведет совещание по вопросам национальной безопасности, а также посетит ряд значимых для социально-экономического развития региона производственных объектов", - говорится в сообщении.

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам нацбезопасности в разных федеральных округах.

Карелию Патрушев в предыдущий раз посещал в августе 2022 года. Секретарь Совбеза РФ хорошо осведомлен о состоянии дел в этом регионе - с 2013 по 2020 годы он возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, а затем по поручению президента продолжил курировать вопросы социально-экономического развития Карелии.

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Версия на азербайджанском языке Nikolay Patruşev Finlandiya ilə sərhəddə müşavirə keçirəcək

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