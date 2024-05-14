Николай Патрушев назначен помощником президента России.
Как передает Report, об этом сообщает Кремль.
Также сообщается, что Дмитрий Песков сохранил должность пресс-секретаря президента и пост заместителя руководителя администрации главы государства.
"Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарем президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Кроме того, Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы Аппарата президента РФ.