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Николай Патрушев назначен помощником президента России

Николай Патрушев назначен помощником президента России Николай Патрушев назначен помощником президента России.
В регионе
14 мая 2024 г. 11:57
Николай Патрушев назначен помощником президента России

Николай Патрушев назначен помощником президента России.

Как передает Report, об этом сообщает Кремль.

Также сообщается, что Дмитрий Песков сохранил должность пресс-секретаря президента и пост заместителя руководителя администрации главы государства.

"Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарем президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы Аппарата президента РФ.

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Версия на английском языке Nikolai Patrushev appointed assistant to President of Russia
Версия на азербайджанском языке Nikolay Patruşev Rusiya Prezidentinin köməkçisi təyin edilib

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