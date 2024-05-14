Николай Патрушев назначен помощником президента России

Николай Патрушев назначен помощником президента России.

Николай Патрушев назначен помощником президента России.

Как передает Report, об этом сообщает Кремль.

Также сообщается, что Дмитрий Песков сохранил должность пресс-секретаря президента и пост заместителя руководителя администрации главы государства.

"Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации - пресс-секретарем президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы Аппарата президента РФ.