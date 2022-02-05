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Никол Пашинян в марте посетит Турцию

Никол Пашинян в марте посетит Турцию Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье.
В регионе
5 февраля 2022 г. 00:02
Никол Пашинян в марте посетит Турцию
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью телеканалу A Haber вице-президент Турции Фуат Октай.

"Хотя недавнее освобождение Карабаха и процесс, который мы поддерживаем до конца, воспринимаются как война, на самом деле это ключ к миру. Были назначены специальные представители, делались взаимные положительные послания. Мы хотим, чтобы этот процесс ускорился, - отметил политик. - Премьер-министр Армении Пашинян приедет на дипломатический форум в Анталью".

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan martda Türkiyəyə səfər edəcək

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