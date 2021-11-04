Никол Пашинян: Каждый день в Армении умирает огромное количество людей

12:37

"Число пациентов, зараженных коронавирусом, очень большое, в больницах нет мест, система здравоохранения Армении перегружена".

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом 4 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

“Каждый день от коронавируса умирает огромное количество людей. Каждый день мы фиксируем многочисленные трагедии. Единственный способ избавиться от всего этого - вакцинация”, - подчеркнул он.

Н.Пашинян сказал, что со следующей недели в Армении будет наблюдаться снижение числа инфицированных COVID-19.