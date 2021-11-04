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Никол Пашинян: Каждый день в Армении умирает огромное количество людей

Никол Пашинян: Каждый день в Армении умирает огромное количество людей 12:37
В регионе
4 ноября 2021 г. 12:54
Никол Пашинян: Каждый день в Армении умирает огромное количество людей
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"Число пациентов, зараженных коронавирусом, очень большое, в больницах нет мест, система здравоохранения Армении перегружена".

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом 4 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

“Каждый день от коронавируса умирает огромное количество людей. Каждый день мы фиксируем многочисленные трагедии. Единственный способ избавиться от всего этого - вакцинация”, - подчеркнул он.

Н.Пашинян сказал, что со следующей недели в Армении будет наблюдаться снижение числа инфицированных COVID-19.

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Версия на английском языке Armenian PM: There is no place in country's hospitals
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Ölkə xəstəxanalarında yer yoxdur"

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