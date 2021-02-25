Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом он сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сразу после совместного заявления высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.

Ранее руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку.

После этого премьер Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики "защитить революцию", назвав требование военных "попыткой переворота".

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти", — отметил он.