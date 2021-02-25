О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении

Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.
В регионе
25 февраля 2021 г. 12:48
Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом он сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сразу после совместного заявления высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.

Ранее руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку.

После этого премьер Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики "защитить революцию", назвав требование военных "попыткой переворота".

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти", — отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pashinyan fires head of General Staff of Armenian Armed Forces

Новости партнеров

Самое важное

МВД: К памятнику Крик матери можно будет подходить группами не более 5 человек
МВД: К памятнику "Крик матери" можно будет подходить группами не более 5 человек
25 февраля 2021 г. 13:20
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
25 февраля 2021 г. 11:44
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
25 февраля 2021 г. 11:06
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
25 февраля 2021 г. 10:46
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
25 февраля 2021 г. 09:39
В рамках кампании Справедливость к Ходжалы подготовлена петиция
В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция
24 февраля 2021 г. 14:50
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
ФотоАвиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
24 февраля 2021 г. 13:19
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
24 февраля 2021 г. 12:58
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
24 февраля 2021 г. 10:48
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
24 февраля 2021 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi